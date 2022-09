Tchad : Les Sentinelles veulent marcher "contre la succession dynastique et la crise du Lac Iro"

La coordination affirme qu'elle sera en première ligne des marches pacifiques pour "dire non au projet de succession dynastique et aux tueries de Kyabé, au Moyen-Chari".



Tendjibaye Rodrick, coordinateur des Sentinelles, relève que depuis l'annonce de la tenue du dialogue national, le peuple tchadien a rêvé de tourner définitivement les pages sombres de son histoire au profit des annales de la justice, de l'égalité, de l'équité et de la bonne gouvernance.



Selon Les Sentinelles, dans les conditions où se tient ce dialogue, le président de la transition veut concrétiser sa volonté de se maintenir au pouvoir par les armes. "Ainsi, la soif du peuple tchadien de revenir à l'ordre constitutionnel se voit être compromise par une mise en scène", déplore le mouvement citoyen.



Pour la coordination du mouvement citoyen, il est "inadmissible qu'on prétende indemniser les victimes du régime Habré pendant que le cycle de violences poursuit son chemin au Tchad".