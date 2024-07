Tchad : Les Tiktokeurs du Ouaddaï redonnent vie au cimetière Sesabane

Dès les premières heures de la matinée, les jeunes tiktokeurs, armés de pelles, pioches, râteaux et brouettes, se sont mobilisés pour nettoyer méticuleusement les alentours du cimetière. Leur engagement et leur travail acharné ont permis de rendre ce lieu de repos des défunts plus propre et plus accueillant.



Le délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, M. Ousmane Hamdan Azib, était présent pour encourager les jeunes tiktokeurs et saluer leur initiative citoyenne. Il a souligné le rôle crucial joué par les organisations de la société civile dans le développement communautaire et a appelé les ONG et les personnes de bonne volonté à soutenir ces associations dans la réalisation de leurs objectifs.



Pour le président de l'Association des jeunes Tiktokeurs du Ouaddaï, M. Charfadine Ahmat Mahamat, cette action s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'association qui visent à promouvoir le civisme, la solidarité et le respect de l'environnement. Il a également appelé les jeunes à s'impliquer davantage dans la vie de leur communauté et à prendre des initiatives concrètes pour améliorer leur cadre de vie.



L'action menée par les Tiktokeurs du Ouaddaï au cimetière Sesabane est un symbole fort de l'engagement des jeunes tchadiens à contribuer au bien-être de leur communauté. Leur initiative démontre que, bien au-delà de leur activité sur les réseaux sociaux, ces jeunes sont des acteurs à part entière du développement local et qu'ils ont le pouvoir de faire une différence positive.