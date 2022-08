Tchad : Les Transformateurs accordent "une chance" supplémentaire à la junte

Des milliers de jeunes militants, plein de fougue, massés devant le siège, sont "prêts à descendre au Palais du 15 janvier", n'attendaient plus que l'ordre de leur président. Malheureusement, l'assaut auquel se sont préparés des jours durant ces jeunes militants n'aura pas lieu. "Nous aurions pu marcher sur le Palais du 15 janvier, nous aurions pu empêcher cette cérémonie si nous le voulions", annonce Masra Succès. On n'en est pas encore là ! Les Transformateurs veulent y aller "avec discipline et d'intelligence" espérant aussi que la junte saisisse la dernière chance.



Goukouni, l'homme de la situation



Même s'il est écarté sans raisons valables du processus, Goukouni reste l'homme providentiel aux yeux de Masra. Celui "qui a tant mouillé le maillot" est personnellement sollicité par le président des Transformateurs. "Attrape la main de mon petit frère Mahamat et dis-lui qu'un dialogue sans les Transformateurs, sans le FACT, sans Wakit Tamma, sans le GRA-Appel du 1er juin, sans le clergé, ce n'est pas un dialogue sincère", ordonne Masra Succès à celui qui veillait à la participation des politico-militaires. Ainsi il faudra suspendre les pourparler, nommer des facilitateurs nationaux (Goukouni doit en faire partie) et internationaux "pour identifier les vrais protagonistes".



En attendant que ce mécanisme se mette en place, les Transformateurs décrètent "60 jours de résistance où des "méthodes nouvelles" seront initiées pour venir à bout de la transition.