Tchad : Les Transformateurs annoncent la suspension des négociations pour le dialogue

Le siège du parti Les Transformateurs, situé dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, est quadrillé depuis 3 heures du matin par un important dispositif des forces de défense et de sécurité.



Ce déploiement intervient à la veille d'un meeting annoncé par le parti. "Plus de 40 véhicules viennent d'encercler le siège", affirme le parti. Les Transformateurs estiment que la sécurité de leur président Succes Masra "est en danger" et estiment que ce déploiement vise à empêcher la tenue de leur meeting. La police nationale n'a pas encore réagi.



La veille, 84 militants du parti ont été interpellés en plein centre ville de N'Djamena pour trouble à l'ordre public et rassemblement non autorisé, selon la police. Les militants étaient en opération de mobilisation pour leur meeting de samedi.



Les Transformateurs ont appelé à la libération immédiate de leurs militants. Le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, a informé qu'ils sont placés en garde à vue pour "besoins d'enquête".