Tchad : Les Transformateurs exigent la libération de leurs militants

Le parti Les Transformateurs exigent leur libération immédiate et sans conditions. "Le temps de l’intimidation des citoyens tchadiens est révolu, et nous n’excluons pas d’envisager des actions populaires immédiates pour la libération de nos camarades", affirme le parti.



"La présence d’un seul des nôtres dans n’importe quel commissariat de la ville ne sera désormais tolérée, et nous appelons le peuple tchadien et tous nos camarades et sympathisants à rester éveillés et alertés pour des actions de grandes envergures que nous déciderons incessamment s’ils s’obstinent à détenir arbitrairement nos camarades", ajoute le parti.



D'après la police, les 84 militants ont été interpellés en plein centre ville de N'Djamena pour trouble à l'ordre public et rassemblement non autorisé. Les militants étaient en opération de mobilisation pour leur prochain meeting.



"Ces personnes, en majorité jeunes, se déplaçaient en caravane motorisée. Elles n'ont pas eu l'autorisation préalable du ministère en charge de la Sécurité publique, seul habilité à autoriser une telle manifestation sur la voie publique", indique la police nationale.



La police nationale rassure que ces personnes arrêtées se trouvent aux mains de service de sécurité pour le besoin d'enquête.



Les Transformateurs ont prévu un nouveau meeting ce samedi 3 septembre à leur siège dans le 7ème arrondissement de N'Djamena.