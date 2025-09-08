Tchad : Les Transformateurs mettent en garde contre le Code pastoral et la révision de la Constitution

N’Djamena, 8 septembre 2025 – La présidente intérimaire des Transformateurs, Mme Hoinathy M. Claudia, a tenu ce lundi un point de presse au siège du parti, le Balcon de l’Espoir. Deux sujets majeurs étaient au cœur de cette sortie médiatique : le projet de Code pastoral et la révision de la Constitution.



Dans sa déclaration, le parti a dénoncé ce qu’il qualifie de « dérives graves » mettant en péril la cohésion nationale et les fondements de la République. Selon Mme Claudia, « le Code pastoral, dans sa formulation actuelle, divise au lieu de rassembler et oppose là où il prétend pacifier ».



Le parti estime que le zonage pastoral rigide prévu par le texte institutionnalise une séparation entre agriculteurs et éleveurs, créant un climat propice aux conflits. Il rappelle que ce projet avait déjà été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel en 2014 et rejeté par le maréchal Idriss Déby Itno, qui avait reconnu son caractère conflictogène.



Les Transformateurs appellent donc à « un abandon pur et simple » du processus de validation du Code, qu’ils accusent de servir les intérêts de « nouveaux riches propriétaires de bétail proches du pouvoir ». À la place, le parti réclame une réflexion nationale approfondie sur la modernisation de l’agriculture et de l’élevage, dans l’intérêt de l’ensemble de la population.