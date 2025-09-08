Alwihda Info
POLITIQUE

Tchad : Les Transformateurs mettent en garde contre le Code pastoral et la révision de la Constitution


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Septembre 2025



N’Djamena, 8 septembre 2025 – La présidente intérimaire des Transformateurs, Mme Hoinathy M. Claudia, a tenu ce lundi un point de presse au siège du parti, le Balcon de l’Espoir. Deux sujets majeurs étaient au cœur de cette sortie médiatique : le projet de Code pastoral et la révision de la Constitution.

Dans sa déclaration, le parti a dénoncé ce qu’il qualifie de « dérives graves » mettant en péril la cohésion nationale et les fondements de la République. Selon Mme Claudia, « le Code pastoral, dans sa formulation actuelle, divise au lieu de rassembler et oppose là où il prétend pacifier ».

Le parti estime que le zonage pastoral rigide prévu par le texte institutionnalise une séparation entre agriculteurs et éleveurs, créant un climat propice aux conflits. Il rappelle que ce projet avait déjà été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel en 2014 et rejeté par le maréchal Idriss Déby Itno, qui avait reconnu son caractère conflictogène.

Les Transformateurs appellent donc à « un abandon pur et simple » du processus de validation du Code, qu’ils accusent de servir les intérêts de « nouveaux riches propriétaires de bétail proches du pouvoir ». À la place, le parti réclame une réflexion nationale approfondie sur la modernisation de l’agriculture et de l’élevage, dans l’intérêt de l’ensemble de la population.

Révision de la Constitution : des inquiétudes sur des dérives autoritaires

Le point de presse a également porté sur la révision annoncée de la Constitution, notamment l’article 77, qui pourrait permettre au président de la République de diriger un parti politique.

Mais d’autres changements, plus sensibles, seraient aussi à l’étude. « Selon certaines sources, il s’agirait également de rétablir la peine de mort. Nous ne savons pas quelles surprises se cachent derrière cette modification », a mis en garde la présidente intérimaire.

Pour le parti, toute réforme visant à renforcer la concentration des pouvoirs ou à affaiblir les contre-pouvoirs représente une menace directe contre les principes démocratiques.

Mme Claudia a exhorté le gouvernement à abandonner ce processus et à lancer plutôt « une réflexion nationale approfondie sur le développement rural, la modernisation de l’agriculture et de l’élevage, dans l’intérêt de toute la population tchadienne, sans discrimination ».


