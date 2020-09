Tchad : Les USA mettent en garde leurs citoyens contre des enlèvements planifiés

L'ambassade des États-Unis à N'Djamena a informé samedi les citoyens américains, à travers une note d’alerte, “qu'elle a reçu des informations selon lesquelles, depuis septembre 2020, des extrémistes envisageaient d'enlever des étrangers non identifiés dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun et dans les zones limitrophes du Tchad.”



Selon l’alerte de sécurité de l’ambassade, “les enlèvements pourraient se produire dans les grandes villes de ces régions, notamment Kousseri ou N'Djamena. Nous n'avons pas d'autres informations sur le moment, la méthode ou les cibles des enlèvements prétendument planifiés.”



En tant que mesures à prendre, le gouvernement américain “décourage tout voyage dans ces régions” et encourage à suivre les médias locaux et les pages de l’ambassade.