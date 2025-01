Tchad : Les acteurs de la nutrition se mobilisent dans le Guéra

Le 31 janvier 2025, le Comité Provincial de Nutrition et d'Alimentation (CPNA) de la province du Guéra a tenu sa réunion mensuelle dans les locaux du projet RePER à Mongo. La réunion a été dirigée par Mme Naima Safi Hassan, qui est la directrice du cabinet du délégué du Gouvernement dans la province du Guéra, avec M. Alhidjazi Ali servant de point focal pour le CPNA.



M. Alhidjazi Ali a inauguré la session en accueillant chaleureusement les participants et en louant l'assemblée pour leur présence notable.



Dans son discours, Mme Naima Safi Hassan a particulièrement loué l'UNICEF pour sa participation à la réunion précédente sur la lutte contre la malnutrition, ainsi que pour toutes les initiatives entreprises dans la province. Elle a aussi incité les autres collaborateurs à prendre exemple sur cela.



Après avoir examiné le rapport de la réunion antérieure, M. Saleh Akelo, consultant pour l'ONG ASRAD, a fourni un état des lieux des activités liées à la nutrition. Il a particulièrement mis l'accent sur les activités du Groupe d'Apprentissage de Suivi pour la Production Alimentaire (GASPA), un programme qui offre une assistance continue aux femmes enceintes et aux enfants durant leurs 1000 premiers jours.



La présentation a provoqué plusieurs interrogations de la part des participants, qui ont exprimé leur contentement face aux explications précises fournies. La séance photo de groupe a été le point final de la réunion, illustrant l'unité des membres du comité.