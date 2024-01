Tchad : Les agents du Ministère de l'Administration du Territoire et de Décentralisation annoncent un préavis de grève à partir du lundi 29 janvier

Les agents du Ministère revendiquent la revalorisation et l'harmonisation salariale ainsi que le statut particulier des corps des administrateurs du territoire. Ces revendications font écho à des préoccupations légitimes concernant les conditions de travail et les rémunérations justes pour leur contribution essentielle à la gestion administrative et territoriale.



L'enjeu principal est celui de l'équité salariale entre les différents corps administratifs, ainsi que la reconnaissance adéquate des responsabilités inhérentes à chacun d'eux. Cette demande d'harmonisation vise également à garantir un traitement équitable pour tous les agents exerçant des fonctions similaires au sein du ministère.



Par ailleurs, le statut particulier des administrateurs du territoire est également au cœur des revendications. Ces derniers demandent une reconnaissance accrue de leurs compétences spécifiques ainsi qu'une prise en compte plus juste de leur rôle dans la gestion territoriale. Il s'agit là d'une demande légitime visant à valoriser le travail effectué par ces agents clés dans le bon fonctionnement des services publics au niveau local.