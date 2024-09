Tchad : Les agents sociaux et sanitaires renforcent leurs compétences pour améliorer le système de santé

M. Dabsou Guidaoussou a exprimé sa satisfaction quant à la collaboration et à l'engagement des participants, soulignant l'importance de leurs efforts pour le secteur de la santé. Dabsou Guidaoussou a donné des orientations essentielles pour améliorer les compétences techniques et managériales des participants, afin de mieux répondre aux défis du secteur.



Il a mis en avant l'importance du rôle des acteurs dans le renforcement du système de santé et a souligné la responsabilité collective d'améliorer le bien-être sanitaire des communautés.



Le secrétaire général a encouragé les participants à tirer le meilleur profit de l'atelier et à partager leurs expériences pour renforcer leur engagement et atteindre les objectifs de la formation.



La visite de Dabsou Guidaoussou à Bakara est un signal fort de la volonté du gouvernement tchadien de renforcer le secteur de la santé. Il reste cependant essentiel de poursuivre les efforts pour garantir une couverture sanitaire universelle et améliorer la santé des populations.