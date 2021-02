Tchad : Les ambassadeurs du Niger et de l’UE présentent leurs lettres de créance

Le ministre des Affaires étrangères, Amine Abba-Sidick, a reçu successivement le 9 février 2021, deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad.



Il s’agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie, avec résidence à Niamey au Niger, S.E.M. Mohamed Yahya Teiss et de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union Européenne, S.E.M. Koenraad Cornelis.



Les présentations des copies figurées ont été suivies des entretiens au cours desquels, les différentes parties ont manifesté leurs souhaits de développer et de raffermir davantage la coopération bilatérale.