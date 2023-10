Tchad : Les animateurs et techniciens radios en quête d'amélioration à Mongo

L'objectif principal de cet atelier était d'améliorer les compétences des animateurs et techniciens travaillant dans les différentes radios de la ville de Mongo.



Dans son discours d'ouverture, Djimet Khamis Zaouri, le Directeur de la RCM, a expliqué que cette initiative avait pour but de permettre aux participants de discuter des défis auxquels sont confrontés les animateurs et techniciens. Il a encouragé tous les participants à suivre attentivement les différentes sessions de formation qui couvriront plusieurs modules pour enrichir leurs connaissances.



Au cours de cette session de formation, les animateurs et techniciens ont eu l'occasion d'échanger sur les caractéristiques spécifiques de la radiodiffusion, ce qui contribuera à améliorer la qualité de leurs émissions radiophoniques.