Tchad : Les autorités communales d'Ati, les chefs religieux et les chefs de carrés implorent Dieu pour une bonne saison des pluies et la paix

Au cours de cette rencontre, le maire Abakar Moussa Kaïdallah a exhorté les leaders religieux et les chefs de carrés à sensibiliser leurs communautés respectives à l'importance de la prière et des bonnes actions pour obtenir la bienveillance divine. Il a également souligné la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale au sein de la commune.



Pour sa part, Cheikh Ahmat khalid Manoufi a plaidé en faveur d'une journée de jeûne et de prières collectives, soulignant que cette initiative constituerait une démarche spirituelle opportune pour implorer la miséricorde d'Allah. Il a également rappelé le devoir citoyen de chacun de contribuer au retour de la paix dans le pays.



La rencontre a permis de mobiliser les acteurs religieux et communautaires autour d'un objectif commun : implorer Dieu pour une saison des pluies abondante et la restauration de la paix dans la région. Les participants ont exprimé leur engagement à sensibiliser leurs communautés respectives à l'importance de la prière, des bonnes actions et de la coexistence pacifique.