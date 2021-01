Tchad : Les autorités sanitaires préparent l’introduction du vaccin contre le Covid

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a présidé ce mardi 19 janvier 2021, une rencontre portant sur le processus et les modalités pratiques d’introduction du vaccin anti-Covid-19 en territoire tchadien. Cette rencontre virtuelle a vu la présence des cadres du ministère et des partenaires du secteur de la santé.



L’objectif poursuivi était d’écouter le comité chargé des démarches pour l’introduction du vaccin contre le Covid-19, mais également, de l’appuyer pour accélérer le processus, dans l’optique de finaliser rapidement les modalités et d’entamer les étapes suivantes, pour l’introduction du vaccin.



Il faut rappeler que depuis le 7 décembre 2020, le gouvernement du Tchad a soumis une demande pour le vaccin, dans le cadre de la facilité COVAX. Alors qu’il devrait être livré au premier trimestre 2021, la vaccination se fera sur la base du volontariat, après détermination de l'ordre de priorité.