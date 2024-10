Tchad : Les clés de la modernisation administrative à la française

La conférence a été coanimée par M. Stéphane Kesler, Consultant international et M. Jean-Louis Rocheron, Administrateur territorial. Les intervenants ont partagé leurs expériences sur les administrations territoriales en France, mettant en lumière les défis et réussites rencontrés lors de la mise en œuvre des réformes administratives.



Les conférenciers ont souligné qu'il n'existe pas de modèle standard ou parfait pour l'organisation territoriale, reconnaissant la diversité des approches selon les contextes nationaux.



Le Directeur général de l'ENA, Dr Mahamat Borgo Hassan, a salué la coopération ayant permis l'organisation de cette rencontre. Il a précisé que cette conférence intervient à un moment crucial, alors que le Tchad se prépare pour la première fois à organiser des élections couplées (législatives, communales et sénatoriales) prévues à la fin de l'année.



Cette conférence-débat a été une occasion précieuse d'échanger des idées et des pratiques pour moderniser les administrations territoriales au Tchad, tout en tenant compte des leçons tirées des expériences françaises. Elle s'inscrit dans un contexte politique dynamique, alors que le pays se prépare à des élections historiques.