Tchad : « Les conditions pour un vrai dialogue ne trouvent pas encore de réponses » (Succès Masra)

Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, dans un entretien accordé à Alwihda Info, estime que le gouvernement actuel a échoué sur tous les plans, y compris sécuritaire.



Succès Masra dit par ailleurs regretter que jusqu'à présent, les personnes qui sont à la tête de cette transition peinent à répondre aux conditions que « nous avions posées, comme préalable à notre participation au dialogue national inclusif, pour sortir le Tchad de son état actuel, et mettre en place des institutions libres et transparentes, à l'issue d'une élection crédible ».



Parmi ces conditions, figurent l’inéligibilité de tous ceux qui gèrent actuellement la transition, car ils ne peuvent pas être éligibles, l'inamovibilité de ceux qui auront mis sur pied les organes créés à l'issue du dialogue national inclusif, la question de la souveraineté du dialogue qui doit être consacrée par écrit, la co-définition d'un agenda commun avant d'aller au dialogue.



Il y a également la mise sur pied d'un comité paritaire qui sera chargé de co-définir cet agenda et enfin, les critères de juste représentation des uns et des autres, pour ne pas se retrouver face à un déséquilibre total.