Tchad : Les consultations référendaires officiellement lancées à Mongo

Le vote référendaire tant attendu a effectivement débuté ce dimanche, 17 décembre 2023. À Mongo, chef-lieu de la province du Guera, le gouverneur, Mahamat Togou Tchohimi, accompagné du ministre de l'éducation nationale, Moussa Kadam, et de plusieurs autres dignitaires, ont lancé les opérations en votant et appeler la population à sortir massivement exprimer leurs opinions.



La participation active des autorités locales et nationales témoigne de l'importance accordée à ce processus démocratique. Le vote référendaire offre à la population une occasion unique de faire entendre sa voix sur des questions cruciales qui façonneront l'avenir de la région.



Le chef de mission De La CONOREC, Idriss Hamatkreo, a donné les dernières instructions pour que tout se passe dans le calme et la quiétude. Son engagement envers un processus électoral transparent et équitable est essentiel pour garantir l'intégrité du vote référendaire.