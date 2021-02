Tchad : Les détenus de la maison d’arrêt d’Abéché reçoivent des dons

Le bureau de soutien au Mouvement Patriotique du Salut (MPS), « Jeunesse du progrès et du salut », a remis dimanche dernier, un don aux détenus de la maison d'arrêt d'Abéché. Ce don est composé de quelques dispositifs de lavage des mains, cartons de savons, médicaments de lutte contre le paludisme et masques de protection. La remise de ces matériels vise à aider les prisonniers à lutter non seulement contre la pandémie du coronavirus, mais aussi à traiter les malades incarcérés dans la maison d'arrêt.



La chargée de la santé du bureau de soutien au MPS, Mme Aïcha Bourma a indiqué que le milieu carcéral n'est pas à l'abri de la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi, ils ont bien voulu apporter leur modeste contribution, afin d'épargner les détenus de la maison d'arrêt d'Abéché de cette terrible maladie.



Au cours de la remise de ce don au régisseur de la maison d'arrêt d'Abéché, le coordinateur du bureau de soutien pour le Ouaddaï, Goni Mahamat Zene, a dit que ce geste s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Il a exhorté les prisonniers à respecter les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays. Au nom de la population carcérale, le régisseur de la maison d'arrêt d'Abéché, Mahamat Moussa Adouma, a remercié le bureau de soutien pour ce geste qui permet aux détenus de barrer la route à la pandémie du coronavirus.