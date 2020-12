Tchad : Les diplômés en cours d’intégration suspendent leurs marches

La plateforme des diplômés en instance d’intégration à la fonction publique a décidé de suspendre ses marches programmées les 29, 30 et 31 décembre 2020. Ceci en raison de l’interdiction temporaire des marches pacifiques sur toute l’étendue du territoire national.



Cette décision intervient à la suite de la rencontre de lundi 28 décembre 2020, entre les représentants de la plateforme des diplômés en instance d’intégration et le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, ainsi qu’avec le conseiller à la présidence de la République, par ailleurs rapporteuse de la commission spéciale de recrutement des 20 000 jeunes diplômés.



En effet, la commission s’engage à accélérer les recrutements, tout en respectant les critères, notamment celui de l’ancienneté des dossiers en instance d’intégration. Ainsi donc, la plateforme des diplômés, dans un communique de presse, dit prendre acte de la volonté qu’affichent les deux pôles d’autorité à vouloir dialoguer avec elle. A cet effet, elle demande par ailleurs aux diplômés sans-emplois, d’être vigilants et mobilisés.



A titre de rappel, le chef de l’État Idriss Déby Itno a décidé de l’intégration de 20 000 diplômés à la fonction publique en 2020. À quelques jours de l’expiration de ce délai, le rythme d’intégration s’avère peu satisfaisant. Ce qui a donc suscité l’inquiétude des concernés.