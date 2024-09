Tchad : Les diplômés sans emploi de la Faculté des sciences de l’éducation plaident pour l'intégration

Dans sa déclaration, Ndingatoloum Gédéon, Président de la Plateforme, a exprimé son regret face à la situation des diplômés : « Il est regrettable de constater que, malgré nos qualifications et notre volonté de contribuer au développement de notre pays, nous sommes laissés pour compte. »



Il a rappelé qu'en dépit des efforts de formation de la Faculté des Sciences de l'Éducation, qui a produit plus de 14 000 diplômés, aucune promotion n'a été intégrée à la Fonction Publique depuis sa création. Cette situation a conduit les diplômés à se regrouper au sein de la plateforme, avec pour objectif légitime de revendiquer leur intégration.



Ndingatoloum Gédéon a également mentionné que les institutions de l'État, lors de leurs échanges, ont rassuré la plateforme en affirmant que leurs préoccupations étaient prises en compte et que les autorités s'engageaient à les accompagner jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Toutefois, il a souligné que la décision finale d'ouvrir les portes de l'intégration à la Fonction Publique revient au Président de la République.



Concernant la récente déclaration du Ministre de la Fonction Publique à la télévision nationale, Gédéon a précisé que celle-ci ne constitue pas une fermeture définitive des recrutements. Bien que certains aient mal interprété ses propos, le Ministre a exprimé son souci de trouver des solutions, notamment en travaillant avec des partenaires pour offrir des opportunités aux diplômés, même en dehors de la Fonction Publique. Son rôle, a-t-il ajouté, est pluridimensionnel.