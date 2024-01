Tchad : Les écrivains du Batha honorent et encouragent le correspondant d'Alwihda Info pour son travail

Au cours d'une conférence-débat tenue au lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati le mercredi 3 janvier 2024, les écrivains originaires de la province du Batha ont remis une attestation de reconnaissance au correspondant du journal en ligne Alwihda Info du Batha, Hassan Djidda Hassan, en reconnaissance du travail accompli.



En remettant cette attestation, les écrivains Brahim Abakar Moussa, Mahamat Khastalani Mahamat et Youssouf Abrass Arabi ont exprimé leur gratitude envers toute l'équipe d'Alwihda Info pour la qualité et la pertinence des informations diffusées par le journal. Ils ont souligné l'importance cruciale de ce média qui fournit des informations précises, équilibrées et opportunes, contribuant ainsi à promouvoir la transparence, la démocratie et la libre expression, notamment parmi la jeunesse.