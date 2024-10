Tchad : Les élections législatives, provinciales et communales maintenues au 29 décembre 2024

Le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce 18 octobre 2024 au Palais Toumaï les présidents et secrétaires généraux des partis politiques pour une communication. Celle-ci portait sur la tenue des élections législatives, provinciales et communales prévues pour le 29 décembre prochain, dont la date est maintenue.



291 présidents et secrétaires généraux des partis politiques, sur les 315 reconnus officiellement, ont répondu présents à cette rencontre.



Étaient également présents le Ministre d’État, Ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux, M. Abdérahim Brémé Hamid, assurant l’intérim du Premier Ministre, Mme Eugénie Mbaïnaye, deuxième Vice-présidente du Conseil National de Transition, ainsi que le Ministre d’État, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Limane Mahamat, et les proches collaborateurs du Chef de l’État.