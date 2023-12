Tchad : Les éléments des Forces de défense et de sécurité et les nomades de Batha votent ce 16 décembre 2023, et de choisir entre le "OUI" et le " NON" Pour la proposition de forme de l'État.

La présence remarquée du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat, ainsi que d'autres cadres ressortissants du Batha a donné une importance particulière à cet événement.



Au total, six bureaux de vote ont été mis en place pour les militaires et 61 pour les nomades dans la province. Chaque bureau est composé de cinq agents : un président, un vice-président, un secrétaire et deux assesseurs. Cette organisation stricte garantit le bon déroulement des opérations électorales.



Le Gouverneur a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers la CONOREC pour ses efforts visant à fournir le matériel nécessaire à la réussite du processus électoral. La présence d'un observateur de l'Alliance Citoyenne pour les Élections au Tchad (EISA) sur le lieu atteste également de l'importance accordée à ces élections.



Ce moment crucial témoigne de l'engagement des Forces de Défense et de Sécurité envers le respect des principes démocratiques et renforce leur rôle essentiel dans la stabilité politique nationale. La participation active des autorités locales ainsi que des observateurs internationaux souligne l'importance accordée à des élections libres et transparentes au Tchad.