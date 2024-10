Tchad : Les enseignants du Batha célèbrent leur Journée mondiale sous le signe de la valorisation

Dans son discours de bienvenue, Haoua Abakar Younous, présidente du comité d’organisation et censeur au lycée bilingue d’Ati, a souligné l’importance de cette journée pour les enseignants, les invitant à s’unir pour relever les défis auxquels fait face leur profession.



Le secrétaire général du syndicat des enseignants (SET), section du Batha, Ahmat Djibrine Ahmat, a rappelé que cette journée, instaurée en 1994 par l’UNESCO, vise à valoriser le travail des enseignants dans l’éducation nationale et l’enseignement supérieur. Il a également évoqué la crise interne qui a secoué le SET l'année dernière et son impact sur les résultats scolaires. Malgré cela, des avancées ont été obtenues, telles que le paiement des frais de transport, l’augmentation de l’indemnité de vie chère, et d'autres revendications en cours d'exécution.



Les enseignants ont formulé plusieurs recommandations au gouvernement, dont l’amélioration des conditions de vie et de travail, le versement des primes de craie et de documentation, et la transparence dans la gestion des maîtres communautaires.



Le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a pris acte des doléances et s’est engagé à plaider auprès du gouvernement pour renforcer l'effectif des enseignants dans la province. Il a également rendu hommage aux enseignants pour leur contribution aux bons résultats obtenus dans la région.



Enfin, il a encouragé une collaboration étroite entre les enseignants, les associations de parents d’élèves, et les partenaires internationaux pour améliorer les conditions d’apprentissage et viser l’excellence.