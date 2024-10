Tchad : Les enseignants du lycée de Kélo se mobilisent pour une année scolaire réussie

Les enseignants du lycée d'enseignement général numéro 1 de Kélo ont entamé, ce samedi 26 octobre, un atelier de formation destiné à améliorer leurs pratiques pédagogiques et à relever les défis de l'année scolaire en cours.



Organisé à l'initiative du proviseur, Mahamat Zougoul, cet atelier a été rendu nécessaire par le contexte particulier de cette année scolaire, marqué par des perturbations liées au climat. "C'est un moment de retrouvailles pour échanger, partager nos expériences et surtout nous remotiver pour les mois à venir", a souligné le proviseur.



Les enseignants ont ainsi pu bénéficier des conseils et de l'expertise de Batame André, coordonnateur des inspecteurs de pool de la Tandjile-Ouest. Ce dernier a rappelé l'importance de l'enseignement de qualité pour l'avenir des élèves et a félicité le proviseur pour cette initiative.



Cette formation s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du métier d'enseignant et de renforcement du système éducatif tchadien. En effet, la qualité de l'enseignement est un facteur déterminant pour le développement du pays.



Cet atelier de formation est un signal fort de la volonté des enseignants de Kélo de s'améliorer et de fournir le meilleur enseignement possible à leurs élèves. Il est à espérer que cette initiative sera suivie d'autres actions similaires dans d'autres établissements scolaires du pays.