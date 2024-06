Tchad : Les femmes en première ligne lors des travaux champêtres

Les femmes, considérées comme les gestionnaires du foyer, sont une main-d'œuvre indispensable dans la gestion de la production agricole.



Elles sont en première ligne pour les tâches telles que le labour, le semis, le sarclage, la récolte, le transport, la conservation, la transformation et la vente des produits agricoles.



Dans les milieux ruraux pendant cette période, elles sont choyées, entourées de paroles douces et de sourires, contrairement à la saison des récoltes marquée par plus de stress.



Solange, une femme de quarante ans avec cinq enfants à Mbikou, témoigne : "Pendant les travaux agricoles, mon mari est très doux, calme et compréhensif dans nos discussions."



De même, Ndolénodji, polygame à BEGUERE près de Mbikou, souligne : "Notre mari nous traite avec égalité pendant cette période, demandant même la permission avant de partir prendre la bili-bili, contrairement à la saison sèche."



L'importance de la main-d'œuvre féminine dans l'agriculture est indéniable : 80 % des femmes travaillent dans ce secteur et contribuent à 60 % de la production, répondant ainsi aux besoins de base des ménages.



Malgré leur rôle crucial, elles ont souvent peu ou pas d'accès à la terre ni de contrôle sur les bénéfices agricoles, en raison de barrières socio-culturelles et d'inégalités sociales persistantes.



Les femmes font face à d'énormes difficultés, même au sein de leur famille d'origine, souvent exclues de l'héritage foncier. Françoise partage son expérience : "Il est difficile de cultiver sur le terrain de mon défunt père, mes frères prétendent que c'est le leur."



La femme en milieu rural endure souvent en silence, sa contribution pendant les activités agricoles étant parfois exploitée plutôt que valorisée.



Pour changer cette situation, une éducation sur la masculinité est cruciale, tout comme la question de l'accès équitable à la terre pour les femmes.



Malgré les défis, la participation des femmes dans l'agriculture est essentielle pour le bien-être familial et ne doit pas être perçue comme de l'exploitation, mais comme une contribution précieuse motivée par l'amour et la responsabilité familiale.