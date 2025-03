TCHAD Tchad : Les femmes ingénieures prennent la parole sur l'égalité et l'innovation

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 7 Mars 2025



Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne et de la Journée Internationale de la Femme 2025, les femmes ingénieures du Tchad se sont réunies pour échanger sur les défis et les opportunités de leur profession, ainsi que sur la lutte contre les violences basées sur le genre.



Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne et de la Journée Internationale de la Femme 2025, des femmes ingénieures se sont réunies pour échanger sur la violence basée sur le genre, ainsi que sur les défis et les opportunités qui se présentent à elles dans leur domaine. Cet événement a suivi des sessions de formation visant à renforcer leurs compétences en matière de logiciels tels que Word, PowerPoint, Excel, et en gestion de projets.

Thème de la Célébration Le gouvernement tchadien a choisi de célébrer cette année sous le thème : « Femme, défis et opportunités ». Ce sujet revêt une importance particulière dans le contexte de la 5ème République, et les femmes ingénieures ont souligné l'importance de leur implication dans la prise de décisions.

Importance de l'Implication des Femmes Halimé Abdallah Bahar, représentante de la secrétaire d'État aux infrastructures et à l'entretien routier, a mis en avant le rôle essentiel des femmes dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes. Elle a affirmé que les femmes ingénieures, grâce à leurs expertises, visions et déterminations, sont des actrices clés du développement du Tchad. Leur participation active à la conception, la réalisation et la gestion des projets est non seulement cruciale pour l’efficacité, mais également un vecteur d’innovation et de progrès.

Appel à l'Action Lors de cette journée symbolique, Halimé Abdallah Bahar a interpellé les femmes ingénieures du Tchad : « Votre rôle est crucial, votre voix compte, votre expertise est indispensable. Ensemble, construisons un avenir pour un Tchad plus fort et prospère. » Cet échange a permis de mettre en lumière les défis auxquels font face les femmes ingénieures, tout en célébrant leur contribution significative au développement du pays. L'événement a renforcé la détermination des participantes à s'impliquer davantage dans la prise de décisions et à lutter contre la violence basée sur le genre.





