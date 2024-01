Tchad : Les forces françaises au Sahel conduisent l’exercice de projection aérienne, APUS 3

L'exercice APUS 3 s'est déroulé du 8 au 12 janvier et a impliqué le déploiement de deux Mirage 2000D de la Base Aérienne Projetée de N'Djamena vers le site d'Abéché, à l'est du Tchad. Cette séquence a permis de mettre à l'épreuve les capacités d'intervention des forces françaises au Sahel, leur réactivité, leur mobilité ainsi que la souplesse d'emploi de leurs forces.



Dans ce nouvel environnement, les aviateurs ont pu travailler leurs procédures d'appui. Le JTAC (Joint Terminal Attack Controller) et les équipages se sont entraînés au "Close Air Support" (CAS) pour fournir un appui aérien rapproché. Le JTAC, contrôleur aérien déployé auprès des troupes terrestres, guide les avions depuis le sol tout en assurant une synchronisation entre les troupes au sol et les aviateurs afin d'utiliser la force de manière précise et adaptée aux besoins opérationnels.



De plus, cette manœuvre a permis de démontrer la capacité de réaction et de projection de la Force Aérienne Française sur le territoire tchadien. L'exercice APUS 3 réaffirme ainsi l'engagement français en faveur du partenaire tchadien dans la lutte contre les groupes armés terroristes.



Le dispositif des Forces Françaises Au Sahel repose sur une approche stratégique basée sur un partenariat avec le Tchad. Environ 1000 militaires y sont déployés et leur mission consiste, en collaboration avec les forces armées tchadiennes et d'autres partenaires des armées françaises, à appuyer ces dernières dans leur lutte contre les groupes armés terroristes.