Santé Tchad : Les gardes-malades, soutien indispensable ou source de désordre dans les hôpitaux ?

Alwihda Info | Par Idriss Abdelkerim - 23 Juillet 2024



Les gardes-malades peuvent jouer un rôle précieux en tant que soutien indispensable aux patients dans les hôpitaux tchadiens. Cependant, pour éviter les désordres et l'insécurité, il est essentiel de mettre en place des mesures de supervision et de contrôle afin de garantir que leur présence soit bénéfique et respecte les normes et les valeurs de l'établissement de santé.

Le rôle des gardes-malades dans les hôpitaux tchadiens, tout comme dans d'autres pays, peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Il est important de noter que les opinions sur ce sujet peuvent différer en fonction de l'expérience individuelle et des perspectives des personnes concernées.



D'un côté, les gardes-malades peuvent être un soutien indispensable aux patients. Ils fournissent une assistance aux patients qui ont besoin d'aide pour leurs activités quotidiennes, notamment en aidant à se déplacer, à se nourrir, à se laver et à prendre leurs médicaments. Les gardes-malades jouent également un rôle essentiel dans la communication entre les patients et le personnel médical, en transmettant les besoins et les préoccupations des patients aux infirmières et aux médecins. De plus, les gardes-malades offrent un soutien émotionnel aux patients en leur apportant du réconfort, de la compagnie et en les aidant à faire face à la solitude et à l'anxiété souvent associées à une hospitalisation. Cela contribue à améliorer le bien-être général des patients et à favoriser un environnement plus humain et attentionné dans les hôpitaux.



Achta Adoum Kalle, médecin à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, souligne que les gardes-malades peuvent parfois être une source de désordre et d'insécurité. Par exemple, si les gardes-malades ne respectent pas les règles et les procédures de l'hôpital ou s'ils interfèrent avec le travail du personnel médical, cela peut entraîner des problèmes logistiques et perturber le bon fonctionnement des services de santé. Certains gardes-malades peuvent également avoir des comportements inappropriés, comme l'introduction de substances illicites ou l'agression envers le personnel médical ou d'autres patients, créant ainsi un environnement d'insécurité.



Il est donc crucial de mettre en place des mesures de contrôle et de supervision pour garantir que les gardes-malades remplissent leur rôle de manière appropriée et bénéfique pour les patients. Cela peut inclure des formations adéquates, des politiques claires et des mécanismes de responsabilisation pour les gardes-malades.





