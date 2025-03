Tchad : Les hauts gradés militaires sur le terrain pour renforcer la sécurité nationale

Visite du Chef d’État-Major Général des Armées

Arrivée à Amtiman : Accueilli par le Commandant de la zone, Fouzari Hassan Mahamat, le CEMGA a exhorté les soldats à redoubler d’efforts pour protéger les populations, les biens et les frontières. Il a souligné l'importance de la discipline et du respect de la hiérarchie, tout en mettant en garde contre une utilisation irresponsable des réseaux sociaux.

Visite à Harazé : À Harazé, le Général a été accueilli par le Commandant adjoint, Général Djorobo, où il a réaffirmé l'importance de la discipline au sein des forces armées. Il a également remis l'ordonnance 002 réglementant le statut général des armées aux responsables de la Légion et du Groupement de la GNNT, soulignant l'importance des réformes en cours.



Mission d'Inspection du Chef d’État-Major de l’Armée de Terre

Instructions aux FDS : Le CEMAT a rappelé aux forces leur mission essentielle de protéger les citoyens et de défendre l'intégrité du territoire. Il a ordonné : Une vigilance accrue aux frontières avec la République Centrafricaine et le Cameroun. Un contrôle strict des entrées et sorties du territoire pour lutter contre les réseaux criminels. Des sanctions exemplaires contre toute personne impliquée dans des activités criminelles.

Inspection à Kouteré : Après Laramanaye, la délégation s'est rendue à Kouteré, poste frontalier avec le Cameroun, où le CEMAT a inspecté le dispositif sécuritaire. Il a encouragé une coopération renforcée entre les forces tchadiennes et camerounaises pour sécuriser la frontière et protéger l'économie locale.

Les hauts responsables de l’armée tchadienne intensifient leur tournée d’inspection à travers plusieurs zones stratégiques du pays dans le but de renforcer la sécurité et d'améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité (FDS).Le Général d’Armée Abakar Abdelkerim Daoud, Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), a effectué une visite dans la zone opérationnelle Est, accompagné d'une importante délégation représentant différents corps et services de l'armée.Le Général de Corps d’Armée Djontan Marcel Hoinati, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT), a également mené une visite d’inspection dans la zone Sud, notamment à Laramanaye, poste de commandement du secteur 3 de l’OPS Goré.