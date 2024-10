Tchad : Les jeunes d’Abéché tissent les fils de la paix

Le 3ème Maire adjoint de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, a officié cette cérémonie. L'événement a été marqué par un dialogue basé sur un maillage par binôme, visant à impliquer les jeunes dans des initiatives de paix.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui à la POSOC, financé par l'ambassade de France au Tchad. Le porte-parole de la POSOC, Hassan Abdoulaye Hassan, a souligné l'importance de l'implication des jeunes : « Lorsque les jeunes sont impliqués, écoutés et soutenus, ils peuvent accomplir des choses intéressantes et extraordinaires. »



En clôturant les activités, le maire adjoint a affirmé que cette initiative s'aligne avec la politique du gouvernement tchadien, insistant sur le fait que : « sans la paix, il n'y aura aucun développement. »



Quatorze ambassadeurs de la paix ont été sélectionnés, dont deux par arrondissement, pour promouvoir les valeurs de paix et de coexistence pacifique dans la région.



La clôture des activités de la POSOC à Abéché représente un pas important vers la promotion de la paix et du vivre ensemble, en impliquant activement les jeunes dans le processus. Ces efforts soutenus par l'ambassade de France témoignent de l'engagement pour un développement durable et pacifique au Tchad.