Tchad : Les jeunes de Barh El Gazel plaident pour une plus grande parité et un transfert effectif des pouvoirs

La Coordination Provinciale des Jeunes de Barh El Gazel (CPJ/BEG) a organisé un atelier de plaidoyer visant à promouvoir une plus grande parité et un transfert effectif des pouvoirs aux communes. Cet événement, qui a rassemblé des acteurs de la société civile, des autorités locales et des représentants de la jeunesse, marque une étape importante dans la lutte pour une gouvernance plus inclusive au Tchad.



Les participants ont débattu des défis liés à la mise en œuvre de l'ordonnance 012 instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives. Ils ont souligné le faible taux de représentation des femmes dans les instances décisionnelles et la nécessité d'accélérer le transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales.



À l'issue de cet atelier, la CPJ/BEG a remis officiellement au gouverneur de la province du Barh El Gazel des documents de plaidoyer contenant des propositions concrètes pour améliorer la situation. Ces propositions portent notamment sur la sensibilisation des populations aux enjeux de la parité et de la décentralisation ; le renforcement des capacités des acteurs locaux pour une meilleure gestion des affaires publiques et l'allocation de ressources suffisantes aux collectivités locales pour leur permettre de mener à bien leurs missions.



En organisant cet atelier, la CPJ/BEG démontre son engagement en faveur d'une société plus juste et plus équitable. Les jeunes de Barh El Gazel montrent ainsi qu'ils sont des acteurs clés du changement et qu'ils sont prêts à s'investir pour l'avenir de leur région.



Le secrétaire général provincial de Barh El Gazel a salué l'initiative de la CPJ/BEG et a souligné l'importance de cette démarche citoyenne. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir la parité et la décentralisation.



Si les participants à l'atelier se sont montrés optimistes quant à l'avenir, ils ont également souligné les défis qui restent à relever. La mise en œuvre effective de l'ordonnance 012 nécessite une volonté politique forte et des moyens financiers suffisants.



L'atelier de plaidoyer organisé à Moussoro est un signal fort qui montre que la société civile tchadienne est prête à jouer un rôle actif dans la construction d'un pays plus démocratique et plus équitable. Il reste maintenant à traduire ces engagements en actions concrètes.