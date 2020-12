Tchad : Les jeunes du Logone Occidental chez le gouverneur

De retour de Ndjaména où ils ont pris part au 4ème congrès ordinaire des jeunes tenus du 3 au 5 décembre 2020, les jeunes de la province du Logone Occidental ont présenté ce 10 décembre, leur compte rendu au gouverneur de la province du Logone Occidental. C'était en présence du secrétaire général de la province, du maire de la ville de Moundou, de son secrétaire général, ainsi que de quelques représentants des services de défense et de sécurité.



Dans leur compte rendu, les cinq représentants des jeunes de la province du Logone Occidental au 4ème forum des jeunes font savoir que de ce forum, il ressort que le sigle CNCJT change et devient CNJT. Son emblème également change du fait que l'ancien est semblable à celui de l'Assemblée nationale. La devise a été également modifiée. Désormais, c'est Citoyenneté, Égalité, Développement. Par ailleurs, deux jeunes ressortissants du Logone Occidental siègent dans le nouveau bureau de la CNJT.



Cette rencontre fut l'occasion pour ces jeunes, de remercier les autorités provinciales, avec à leur tête le gouverneur Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, pour avoir joué un rôle de neutralité et de transparence, dans la désignation des jeunes représentants le Logone Occidental à ce congrès. Ils ont également remercié le secrétaire général de la mairie de Moundou, Mbaïram Alladoum, qui a entièrement pris en charge leur déplacement en mettant à disposition son véhicule pour leur transport jusqu'à Ndjaména, et qui a également financé leur séjour. Ils n'ont pas manqué de remercier le préfet du département de Lac Wey, Mme le délégué à la jeunesse et au aux sports, ainsi que les membres du cabinet du gouverneur, pour leur rôle prépondérant ayant conduit à leur participation à ce congrès de la jeunesse.



Enfin, les jeunes représentants du Logone Occidental au 4ème congrès ordinaire des jeunes suggèrent aux autorités d’organiser une journée de restitution aux représentants des jeunes de la province, à travers les départements et les communes, avec le soutien des autorités provinciales et communales.