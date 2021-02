Tchad : Les jeunes du Mayo-Kebbi Est appellent à la candidature du Maréchal du Tchad

Les jeunes des différentes organisations de la province du Mayo-Kebbi Est, réunis le 03 février 2021, au quartier « Commerçants » de Bongor, ont appelé le Maréchal du Tchad, le chef de l’Etat Idriss Deby Itno, à présenter sa candidature, pour un nouveau mandat, à l’élection présidentielle d’avril 2021.



A l’issue de la rencontre, un document intitulé « Résolution des jeunes de la province du Mayo-Kebbi Est, pour la candidature du Maréchal du Tchad à l’élection présidentielle d’avril 2021 », a été rendu public.



Les jeunes de la province du Mayo Kebbi Est accordent leur totale confiance au président de la République, pour ses engagements en faveur de la paix et de la stabilité politique, et surtout sa politique axée sur la jeunesse. Pour le porte-parole Abdelbanat Bano, « il n’y a qu’Idriss Deby pour garantir la sécurité, la stabilité et la paix si chère aux Tchadiens ».