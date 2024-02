Tchad : Les jeunes du Moyen-Chari demandent la réintégration immédiate et sans délai du secrétaire général de la commune de Sarh

Le Président du Réseau des Organisations de Jeunes, Tedebaye Tougondjide, a déclaré que la nomination du Secrétaire Général de la commune de Sarh est le fruit du gouverneur sortant, le Général Ousman Brahim Djouma, qui a décidé de se battre aux côtés de la jeunesse. C'est ainsi que le choix s'est porté sur M. Ndilabaye Ngarmadji, un jeune dynamique et très respecté dans la communauté. Cependant, il est évident que le secrétaire général de la commune de Sarh n'a pas la liberté d'utiliser ses connaissances et son expérience au profit de la commune. Il a donc démissionné. Choqué par cette déclaration, le Réseau des Organisations de Jeunes du Moyen-Chari a envoyé une lettre au gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, demandant la réintégration immédiate du Secrétaire Général.



Le gouverneur a accepté la demande et a instruit le secrétaire provincial, le préfet du département de Barh-Koh et le maire de Sarh de réintégrer sans délai le secrétaire de la commune.