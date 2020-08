Tchad : Les jeunes s'investissent dans l'agriculture et relèvent les défis

"Cette année, nous avons pour notre premier test cultivé un peu de tout. Du maïs, du sorgho, du mil, de l'arachide, du sésame, du gombo et du poids de terre. Nous avons également un bassin de pisciculture", précise Fadoul Sultan.



"Nous sommes jeunes et avec peu moyens, grâce aux terres arables, nous relevons ce défi d'investir dans la terre et espérons un retour positif bien que c'est difficile. D'ailleurs rien n'est facile", déclare le jeune agripreneur Fadoul.



Après un visite de plus d'une heure de temps à travers la ferme, le Sustainable Business Young Ambassador, le président de la chambre de l'entrepreneuriat jeune à la CCIAMA, les responsables des incubateurs et autres personnes présentent ont constaté de visu la croissance des cultures. "La terre ne trahi jamais quand on prend soin d'elle", déclare l'un d'eux.