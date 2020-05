Tchad : "Les masques sont disponibles (...) à un prix subventionné et modéré"

"Les masques sont disponibles", "à un prix subventionné et modéré", a déclaré jeudi le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet, lors du lancement d'une opération de distribution gratuite aux couches sociales défavorisées.



"S'agissant du reste de la population, à part les démunis, je tiens à les informer que les masques sont disponibles, Ils pourront les acquérir à un prix subventionné et modéré, tant à N'Djamena qu'à l'intérieur du pays", a précisé le ministre d'État qui n'a toutefois pas donné d'indications sur les prix.



Il a ajouté que "ces masques sont acquis sur fonds propres de l'État tchadien."



Selon le ministre, "le seul comportement qui mérite d'être adopté est le port quotidien et régulier de masque, ainsi que le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement."



Des masques "réutilisables"



Le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire a indiqué que les masques sont anti-émission, lavables et réutilisables.



L'opération de distribution de masques qui a démarré vendredi à N'Djamena (pour les couches défavorisées) se poursuivra sur l'ensemble du territoire.