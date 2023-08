TCHAD Tchad : Les médias formés pour vulgariser le projet de Constitution

Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 21 Août 2023





Ce 21 août, les ateliers de présentation et de vulgarisation du projet de constitution ont pris fin, laissant derrière eux une atmosphère de coopération et d'engagement démocratique.



Organisés par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), ces ateliers se sont déroulés du 16 au 21 août 2023 à l'Office National des Médias et de l'Audiovisuel (ONAMA), réunissant des journalistes provenant de divers organes médiatiques, qu'ils soient publics ou privés.



Deux vagues distinctes ont été constituées, la première pour la presse digitale et écrite, et la seconde pour les médias radiophoniques et télévisuels.



La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation des synthèses des travaux réalisés par les participants, ainsi que par la formulation de mots de remerciements et de recommandations.



Lors de son discours de clôture, la Ministre Secrétaire Générale Adjointe du Gouvernement (SGAG), Fatimé Aldjiné Garfa, a souligné que le gouvernement est chargé de conduire le processus d'approbation de la nouvelle constitution et s'engage activement dans sa vulgarisation auprès de tous les groupes cibles majeurs. Elle a assuré les journalistes présents que d'autres ateliers de vulgarisation seront organisés tout au long de la période précédant le vote du texte constitutionnel, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et appropriation de celui-ci.



La SGAG a également mis en avant le rôle central des médias, tant publics que privés, dans une société démocratique. Elle a souligné que la presse joue un rôle crucial en fournissant aux citoyens les informations concernant la vie nationale, et elle a exprimé sa conviction que les médias pourraient également jouer un rôle crucial dans la diffusion d'informations liées au projet de constitution soumis au référendum prochain.



La Ministre a souligné l'importance des organes de communication et d'information dans le processus de vulgarisation du texte constitutionnel, qui, si accepté, façonnera un nouveau contrat social pour le pays.



Elle a également tenu à rappeler aux participants que leur travail dépasse largement le cadre d'une simple profession, représentant plutôt une mission de service public essentielle au bon fonctionnement d'une société démocratique.



La Ministre a conclu en rassurant les participants que leurs recommandations pertinentes seront soigneusement transmises aux autorités compétentes. Elle a également réaffirmé l'engagement du gouvernement et des plus hautes autorités à soutenir les médias dans leur mission de vulgarisation du projet de constitution auprès des citoyens tchadiens. Elle a exprimé sa confiance envers les journalistes pour jouer pleinement leur rôle dans la prise de décision informée par les citoyens au moment opportun.





