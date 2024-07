Tchad : Les militants du PSF de Yaya Dillo ont été libéré ce vendredi 5 juillet

« Les militants du Parti Socialiste Sans Frontière (PSF), arrêtés lors de l'assaut sur le siège du parti le 28 février dernier et conduits à la prison de Koro-Toro, ont été libérés ce vendredi 5 juillet 2024, apprend-on de sources familiales. Pour rappel, lors de cet assaut de l'armée sur le siège du parti PSF, le président Yaya Dillo Djerou avait perdu la vie », a rapporté ce samedi 6 juillet 2024, Toumaï web média.



Le 28 février dernier, il y a eu un assaut de l'armée sur le siège du parti PSF, lors duquel le président du parti, Yaya Dillo Djerou, a perdu la vie. À la suite de cet événement, des militants du PSF avaient été arrêtés et conduits à la prison de Koro-Toro.

Selon des sources familiales contactées par Toumaï web média, ces militants ont finalement été libérés ce vendredi 5 juillet 2024.



Cet événement intervient dans un contexte politique tendu au Tchad, où le parti PSF s'oppose au gouvernement en place. La libération de ces militants pourrait être un signe d'apaisement, mais la situation reste fragile et nécessite une attention particulière.