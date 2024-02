Tchad : Les mouvements CDR/UFDD-F du Tchad annoncent leur départ de l'UFR et leur engagement pour la paix

Dans sa déclaration, Ali Adoum Mannany, leader de l'UFDD-F, a appelé toutes les forces combattantes, les ex-combattants, les militants et les sympathisants à la vigilance, à l'unité et à la discipline. Il explique : "Notre retrait est justifié par l'absence de notre objectif principal, notamment sur le plan militaire, pour lequel nous nous étions unis. Nous sommes maintenant pleinement engagés dans un processus irréversible vers une paix durable".



Mannany ajoute : "Nous exhortons toutes nos bases à respecter l'esprit de l'accord de paix signé à Doha, un processus irréversible dont le Président de la République est le seul garant. Notre départ de cette coalition vise à mieux participer à la transition en cours, tout en respectant l'accord de paix de Doha, et en suivant inévitablement le processus de DDR, qui est en cours de préparation avec le soutien des agences spécialisées des Nations Unies. Nous discutons actuellement des moyens de participer activement à la 5ème République afin de renforcer le processus de paix durement acquis. Nous sommes déterminés à poursuivre notre lutte, cette fois-ci sur le plan politique et pacifique, par le biais d'instruments démocratiques appropriés, et nous affirmons notre disponibilité à soutenir le président de transition".