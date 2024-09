Tchad : Les murs de pierre et le seuil d'épandage de Tandou

Impact sur l'Environnement et l'Agriculture

Recharge de la nappe phréatique : L'eau, piégée entre deux socles, s'infiltre profondément dans le sol, permettant de restaurer les terres dégradées.

Récupération des terres : À Tandou, environ 200 hectares ont été récupérés, rendant ces terres à nouveau productives.



Fonctionnement et bénéfices des seuils d'épandage

Contrôle de l'érosion: En retenant l'eau de pluie, les seuils empêchent l'eau de ruisseler et d'emporter avec elle la couche arable, riche en nutriments.

Recharge des nappes phréatiques: L'eau ainsi retenue s'infiltre lentement dans le sol, alimentant les nappes souterraines et assurant une réserve d'eau pour les cultures pendant les périodes sèches.

Amélioration de la fertilité des sols: Les sédiments transportés par l'eau sont retenus par les seuils, enrichissant ainsi les sols en éléments nutritifs.

Augmentation de la production agricole: Grâce à des sols plus fertiles et à une meilleure disponibilité en eau, les rendements agricoles sont augmentés, permettant aux agriculteurs de produire davantage de nourriture pour leur consommation propre et pour la vente.

Cultures diversifiées : Grâce à ces terres revitalisées, les agriculteurs peuvent cultiver des céréales et des légumes, améliorant ainsi leur sécurité alimentaire.

Sécurité alimentaire: Une production agricole accrue contribue à améliorer la sécurité alimentaire des populations locales.

Création de revenus: La vente des surplus de production génère des revenus supplémentaires pour les agriculteurs, améliorant ainsi leur niveau de vie.



Cette initiative illustre comment des solutions durables peuvent renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux au Tchad.