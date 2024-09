Tchad : Les organisations féminines de la Tandjilé au cœur d’un projet de cartographie

Les organisations féminines de la Tandjilé sont en cours d'enregistrement à Kélo. Une délégation de la Maison de la Femme, conduite par la directrice chargée des projets et programmes, Khamissa Elbongo, séjourne depuis le 1er septembre 2024 à Kélo.



L'objectif de leur mission est de réaliser la cartographie des associations et groupements féminins de la Tandjilé. Les travaux ont débuté hier à la CELIAF, antenne de Kélo, et se sont poursuivis ce matin à la mairie. Plusieurs femmes, venues des différents quartiers et villages pour représenter leurs organisations, ont répondu à l'appel.



Selon la cheffe de mission, l'objectif est d'enregistrer le maximum d'organisations féminines, ce qui constitue le principal motif de leur déplacement. Elle a également précisé qu'il s'agit d'un projet de l'UNICEF en accord avec le Ministère de la Femme.



La mission devait initialement se rendre à Laï pour effectuer le même travail, mais en raison de l'état impraticable des routes, elle est contrainte de travailler à Kélo et d'attendre que les représentants des zones inondées puissent les rejoindre.