Tchad : Les partis politiques condamnent l'attaque contre le palais présidentiel et soutiennent le chef de l'État

La classe politique tchadienne s'est réunie ce vendredi au palais des arts et de la culture pour faire une communication suite aux événements survenus dans la nuit du 8 janvier 2025 aux abords du palais présidentiel. Cette initiative vise à renforcer la paix et la cohésion sociale au Tchad, tout en félicitant le président de la République pour son engagement en faveur de la paix et du vivre ensemble.





Les responsables des partis politiques présents ont exprimé leur consternation face à l'attaque survenue le 8 janvier, orchestrée par un groupe d'individus aux intentions malsaines. Ils ont qualifié cet acte de tentative de déstabilisation de la première institution du pays.





Hamid Mahamat Dahalob, président du Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (MDST), a souligné les efforts de refondation du pays, mettant en avant la détermination et le sacrifice constant incarnés par le Chef d'État. Il a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils restent calmes, vigilants et unis derrière le président Mahamat Idriss Déby et les Forces de Défense et de Sécurité.



"En ces moments critiques, nous réaffirmons notre unité et notre détermination à protéger notre paix, notre souveraineté, notre sécurité en tant que peuple Un et Uni," a déclaré Dahalob.





La rencontre a également vu la présence de plusieurs personnalités, dont Moustapha Masri, Directeur de cabinet adjoint à la présidence de la République, Aziz Mahamat Saleh,

Nasra Djimasngar, coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques.



Cette réunion a permis de réaffirmer le soutien des partis politiques au Chef de l'État et de renforcer l'engagement collectif en faveur de la paix et de la sécurité au Tchad. Les participants ont convenu de la nécessité de rester vigilants face aux menaces de division et de chaos, tout en poursuivant les efforts pour le développement et l'épanouissement de la nation.