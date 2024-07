Tchad: Les préparatifs du second tour du baccalauréat 2024 en marche

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le personnel d'appui en plein travail dans la grande salle Abderahim Akacha. Ils s'activent à arranger les copies des candidats admis au second tour afin de permettre une correction rapide et transparente.



L'ONECS salue le dévouement et le professionnalisme de son personnel d'appui. Ces jeunes ont joué un rôle crucial dans l'organisation du baccalauréat 2024, malgré les conditions parfois difficiles. Leur engagement a permis de garantir le bon déroulement de cet examen important pour l'avenir des jeunes tchadiens.



Le second tour du baccalauréat 2024 débutera dans quelques jours et concernera environ 15 000 candidats. Ces candidats ont échoué au premier tour mais ont obtenu une moyenne suffisante pour se présenter à la session de rattrapage.



L'ONECS a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer le succès du second tour. Les copies seront corrigées par des examinateurs expérimentés et les résultats seront publiés dans les meilleurs délais.



Le baccalauréat est un examen crucial pour les jeunes tchadiens. Il leur ouvre les portes de l'enseignement supérieur et leur permet d'accéder à des emplois qualifiés. Le gouvernement tchadien accorde une grande importance à cet examen et met tout en œuvre pour garantir son bon déroulement.