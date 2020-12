Tchad : Les prisonniers de Moundou célèbrent leur journée culturelle

Prenant la parole à cette occasion, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kolla, a signifié aux prisonniers que s'ils sont aujourd'hui à la maison d'arrêt, c'est parce qu’ils ont fait des victimes quelque part, et que la prison n'est pas une fin en soi, moins encore un enfer. « L'État, en créant ce cadre, a juste voulu simplifier les choses en évitant la vengeance et le désordre social ». Brahim Ali Kolla a encouragé les prisonniers à profiter positivement, pendant leur séjour dans le milieu carcéral, en prenant conscience et s'interdire eux-mêmes de ne plus adopter des mauvais comportements.