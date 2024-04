Tchad : Les producteurs du Logone Oriental formés à Doba sur la phase pilote de l'assurance agricole indicielle

L'objectif de cette phase pilote de l'assurance agricole indicielle dans la région du Logone Oriental est d'accompagner les producteurs agricoles dans l'adoption de stratégies d'adaptation aux aléas climatiques tels que la sécheresse, les inondations et les tempêtes. Les producteurs participants à cette phase pilote sont sélectionnés en fonction de leurs activités dans les zones couvertes par les stations météorologiques.



Le projet vise à évaluer les résultats de production des bénéficiaires en fonction des indices climatiques, en suivant les démarches prévues dans le calendrier agricole. Ces résultats permettront aux assureurs de déterminer les indemnités en cas de sinistre.



Un consultant international, le Dr Essodina Takounda, a présenté les bases de l'assurance indicielle agricole, la tarification de l'assurance, ainsi que les stratégies de diffusion et d'opération. Il a expliqué aux participants les cultures couvertes par cette phase pilote, telles que le maïs, l'arachide, le sorgho, le sésame, le coton et le riz.



Le processus d'enregistrement ou de souscription à l'assurance agricole indicielle comprend l'identification des communautés vulnérables, la collecte de données climatiques et l'établissement des seuils de déclenchement.



L'appui apporté aux producteurs dans la mise en œuvre de ce programme d'assurance climatique indicielle permettra de mettre en place un modèle de gestion des polices visant à protéger les communautés vulnérables contre les risques liés aux aléas climatiques dans la région.