Tchad: Les relations franco-tchadiennes renforcées par la visite de M. Jean-Marie Bockel

Nommé envoyé personnel pour l'Afrique du Président français Emmanuel Macron le 6 février dernier, M. Jean-Marie Bockel est en tournée africaine depuis quelques jours. Cette tournée comprend des visites à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à N'Djamena au Tchad et à Libreville au Gabon. L'objectif principal des discussions porte sur la question de la réduction des effectifs des bases militaires françaises dans ces pays.



Accompagné d'une délégation importante, M. Jean-Marie Bockel s'est donc rendu ce jeudi 7 mars 2024 à la rencontre du Président de Transition Mahamat Idriss Deby Itno en présence notamment de l'Ambassadeur de France au Tchad M. Eric Gérard.



L'audience s'est déroulée en présence du Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration représentant son collègue des Armées ainsi que celle Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères et quelques collaborateurs proches du Chef d’État.



Les discussions entre le Chef d’État Mahamat Idriss Deby Itno et l’envoyé personnel du président français pour l'Afrique ont duré plus d'une heure et ont principalement porté sur les questions liées à sécurité et défense concernant la présence française au Tchad.



Cette visite marquant une nouvelle étape dans l'engagement mutuel des autorités tchadiennes et françaises témoigne également leur