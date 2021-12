Tchad : « Les ressources publiques vont connaître un accroissement de 24% » (ministre des Finances)

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a défendu le 29 décembre 2021, le projet de Loi des Finances au Palais de la Démocratie.



A cette occasion, il a rappelé que le projet de Loi a été élaboré suite à l’approbation par le Fonds monétaire international (FMI) d’une Facilité élargie de crédits « Les ressources publiques vont connaître un accroissement de 24% », indique le ministre, soit plus de 200 milliards de FCFA par rapport à 2020.



Par ailleurs, le ministre des Finances et du Budget annonce une mesure incitative consistant en un abandon de poursuites fiscales, notamment pour les contribuables qui feront des régularisations spontanées.