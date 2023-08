Tchad : Les revendications des magistrats ont pris « une couleur purement politique » (Ministre de la Justice)

Dans une interview accordée le 7 aout 2023 a la télévision nationale, le ministre de la Justice garde des sceaux, chargé des droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo, est revenu sur point de discorde entre les magistrats et le gouvernement.



Selon le garde des sceaux, « le gouvernement dans un esprit d’ouverture a cédé à toutes revendications des magistrats », malheureusement ces derniers refusent d’arborer leurs toges car leurs revendications ont pris « une couleur purement politique ».



Parmi les revendications de magistrats, il y a la dotation des chefs des juridictions en moyens roulants et de tous les magistrats en armes de poing. « Quelques 400 armes leur ont été distribué » et « vingt véhicules neufs ont été livrés aux cinq cours d’appel du Tchad », a répondu le ministre.



« Les magistrats ont aussi demandé qu’on augmente leurs indemnités et après des longues discussions, le gouvernement a accepté d’augmenter de 50% les indemnités des magistrats, les 35% ont été versé immédiatement et les 15% devraient objet des négociations et étalés sur le temps », a indiqué le membre du gouvernement. « Les 50% seront effectifs à partir du mois d’aout », a-t-il promis.



Selon le garde des sceaux, les magistrats « ont aussi demandé que leur point d’indice soit revalorisé » et « après étude nous avons constaté que le cout d’indice valorisé à 3000 frs par magistrat sera d’environs 3 milliards sur le budget de l’Etat en 2023. C’est une somme colossale qui n’est pas budgétisée dont ne pourrait être immédiatement exécutée », a rétorqué le ministre.





« Malheureusement les magistrats exigent que la valorisation du point d’indice doit être acté toute de suite et maintenant sinon ils refusent de reprendre le travail », a regretté le membre du gouvernement tout en appelant les magistrats à une prise de conscience car « se sont les Tchadiens qui sont remis en cause » par cette grève.