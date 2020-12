Tchad : Les riverains se plaignent de l'odeur nauséabonde de l'abattoir d’Abéché

Situé au quartier Aldjazira, l'abattoir de la ville d'Abéché dégage des odeurs nauséabondes pour la simple raison que les déchets et résidus d’animaux, après l'abattage y sont toujours visibles. Cette situation laisse croire que le service d'hygiène et assainissement reste impuissant, malgré son travail abattu, face à ce qui est tant décrié par les habitants, mais aussi et surtout, par les étudiants de l'Université Adam Barka d'Abéché. Partout aux alentours, les eaux sales sont perceptibles parce que le canal de drainage est obstrué par les déchets versés par certains bouchers.



Interrogé à ce sujet, un père de famille âge de 70 ans rappelle qu'un plaidoyer a été adressé à l’endroit des autorités locales pour déplacer l'abattoir en dehors de la ville. « Maintenant, je ne ressens rien, parce que mes narines ne font que sentir l'odeur nauséabonde. Je suis déjà vieux, sinon je crains seulement le sort de mes enfants qui auront certainement le problème de l'odorat », dit-il.



Cet endroit où se trouve l'abattoir était autrefois un quartier reculé de la ville, mais avec l'augmentation de la population, l'abattoir se retrouve entouré des habitants, jusqu'à devenir le centre urbain. Un site prévu pour la délocalisation l'abattoir vers la route de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA) reste toujours abandonné à son triste sort depuis quelques années. Il n'est pas aménagé, faute de moyens et d'autre part, les bouchers disent qu'il est situé en dehors de la ville d'Abéché.